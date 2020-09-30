В Украине будет образован Совет социального развития регионов: Зеленский подписал указ

30 сентября, 2020, 15:35

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Совет создается с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг, в том числе во время проведения реформы по децентрализации власти, содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления, институтами гражданского общества в решении вопросов реализации гражданами права на социальную защиту", - говорится в сообщении.

Так, согласно документу, Совет является консультативно-совещательным органом при президенте Украины. Одним из его задач будет системный анализ ситуации по обеспечению гарантий социальной защиты населения. Совет также будет вносить на рассмотрение президента предложения относительно путей решения проблемных вопросов, готовить законопроекты, налаживать взаимодействие между государственными и гражданскими институтами.

Отмечается, что Совет возглавит заместитель руководителя Офиса президента по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Решения Совета будут приниматься во время его заседаний большинством голосов присутствующих членов путем открытого голосования. При этом в случае равного распределения голосов голос председателя Совета является решающим. По результатам заседания будет оформляться протокол, который будут подписывать председатель и секретарь Совета.

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