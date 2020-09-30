В США российского хакера приговорили к семи годам лишения свободы
Приговор вынес судья федерального суда США в Сан-Франциско, сообщает Радио Свобода .
Судья отметил, что приговор о 88 месяцам тюремного заключения учитывает те четыре года, которые Никулин провел за решеткой в ожидании приговора. Судья также отметил, что в Никулина есть 10-летняя дочь в России.
Приговором Никулина завершился почти четырехлетний процесс, начавшийся с его неожиданного ареста в Чешской Республике в октябре 2016 года.
Прокуратура требовала для Никулина до 12 лет тюремного заключения после того, как в июле федеральное жюри признало его виновным по девяти пунктам обвинения во взломе нескольких крупных американских социальных сетей.
Адвокаты Никулина просили судью смягчить ему приговор, учитывая жестокое с ним обращение в детстве со стороны его отца, а также самоубийство его старшего брата. Они просили приговорить его к сроку заключения, который бы соответствовал тому, что он уже находился под арестом с момента задержания в Праге.
- Никулин, экстрадирован в США через 17 месяцев после ареста, стал объектом преследования правоохранительных органов США в рамках многолетней кампании по аресту некоторых из самых известных российских хакеров и подозреваемых в киберпреступлениях. Более 10 человек были арестованы в разных странах. Москва в ответ обвинила Вашингтон в «охоте» на российских граждан.
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