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Espreso.tvМирВ США российского хакера приговорили к семи годам лишения свободы

В США российского хакера приговорили к семи годам лишения свободы

Россиянина Евгения Никулина приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в хакерском взломе LinkedIn, DropBox и других интернет-компаний

Приговор вынес судья федерального суда США в Сан-Франциско, сообщает Радио Свобода .

Судья отметил, что приговор о 88 месяцам тюремного заключения учитывает те четыре года, которые Никулин провел за решеткой в ожидании приговора. Судья также отметил, что в Никулина есть 10-летняя дочь в России.

Приговором Никулина завершился почти четырехлетний процесс, начавшийся с его неожиданного ареста в Чешской Республике в октябре 2016 года.

Прокуратура требовала для Никулина до 12 лет тюремного заключения после того, как в июле федеральное жюри признало его виновным по девяти пунктам обвинения во взломе нескольких крупных американских социальных сетей.

Адвокаты Никулина просили судью смягчить ему приговор, учитывая жестокое с ним обращение в детстве со стороны его отца, а также самоубийство его старшего брата. Они просили приговорить его к сроку заключения, который бы соответствовал тому, что он уже находился под арестом с момента задержания в Праге.

  • Никулин, экстрадирован в США через 17 месяцев после ареста, стал объектом преследования правоохранительных органов США в рамках многолетней кампании по аресту некоторых из самых известных российских хакеров и подозреваемых в киберпреступлениях. Более 10 человек были арестованы в разных странах. Москва в ответ обвинила Вашингтон в «охоте» на российских граждан.

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