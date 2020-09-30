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Espreso.tvОбществоВ Одессе совершил аварийную посадку американский военный самолет, - СМИ

В Одессе совершил аварийную посадку американский военный самолет, - СМИ


фото: dumskaya.net
В Одессе совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules

Об этом сообщает Думская.

Сообщается, что воздушное судно вылетело в Одессу с базы Рамштайн, расположенной в Германии. Однако в полете у самолета отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается решением этой проблемы.

Отмечается, что этот самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Соответствующая инсценировка вторжения состоялась 6 июля 2019 года. Тогда на ней присутствовали все руководители государств антигитлеровской коалиции, кроме президента России Владимира Путина.

Также известно, что для соответствующего мероприятия на самолете нарисовали так называемые "полосы вторжения" - белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласов C-47, который выбрасывал парашютистов на французскую землю.

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