В Одессе кандидатом в мэры зарегистрировали Михеила Владимировича Саакашвили

30 сентября, 2020, 16:54

Одесская городская ТИК зарегистрировала кандидатом на должность городского головы Одессы Михеила Владимировича Саакашвили от партии "Блок Саакашвили", экс-президент Грузии отреагировал на баллотирование двойника

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Зарегистрировать кандидата на должность городского головы ... выдвинутого Одесской городской организацией партии "Блок Саакашвили" Саакашвили Михеила Владимировича, родился 08.08.1990 года, (...) беспартийный, проживает в городе Киеве", - говорится в постановлении Одесского теризбиркома от 29 сентября.

Экс-глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михэил Саакашвили заявил, что это кандидат от фейковой партии.

"Наша партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Одессе не идет, мы не выдвигали ни одного кандидата. А "Блок Саакашвили" - абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!" - написал он на странице в Facebook.

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