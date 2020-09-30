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Espreso.tvОбществоВ Беларуси исчез оппозиционный блоггер, который скрывался от власти и хотел покинуть страну

В Беларуси исчез оппозиционный блоггер, который скрывался от власти и хотел покинуть страну


фото: tut.by
Тревогу подняла жена блогера Эдуарда Пальчиса, Виктория. По ее словам, муж хотел изменить место своего пребывания из-за вероятного слежения

Об этом сообщает белорусский портал TUT.by со ссылкой на женщину блогера Викторию Щукевич и "Нашу Ниву".

"Друзья, многие из вас заметили, что вот уже пару дней Эдуард Пальчис не активен в соц. сетях. Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы. В воскресенье 27 сентября он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что время будет без связи. Однако, учитывая, что "режим тишины" с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу ", - написала женщина блогера во вторник, 29 сентября.

Журналисты "Нашей Нивы" отметили, что Пальчис не появлялся у себя дома в городе Лида с 15 июня, когда получил 15 суток заочно за якобы участие в акции политзаключенного Сергея Тихановського на Комаровцы в Минске. Однако, отмечают журналисты, все это время Пальчис находился в Минске.

Родственники Пальчиса сообщили изданию, что Пальчис планировал выехать из Беларуси в минувшие выходные, но не пришел в условленное время встречи с водителем, который должен был довезти его до границы. Блогер пропал в Минске, последний раз он был в соцсетях 27 сентября. Его родственники, ссылаясь на его адвоката, сообщили, что ни в СИЗО № 1 на улице Володарского, ни в ИВС "Окрестино", ни в СИЗО КГБ йогонемае.

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