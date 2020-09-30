Украинский стартап будет производить растительное мясо

30 сентября, 2020, 12:19

Украинский стартап Eat me at после двух лет разработки запустил производство мяса из растений, основой которого является текстурированный белок

Об этом пишет Экономическая Правда.

По информации издания, учредителем стартапа является Андрей Черуха, который также является основателем магазина вышиванок Etnodim.

По словам Черуха, начиная с 2018 года, команда проекту познакомилась с десятками технологов из разных стран и протестовали сотни рецептур фарша.

Отмечается, что в основе продукта текстурированный соевый белок, за вкус соответствуют экстракты из неактивных дрожжей, а для мясного привкуса добавляют минералы грибов Коджи.

Как отмечается на сайте Eat Me At, упаковка растительного мяса весом 360 гр будет стоить 160 грн.

В составе мяса указанные вода питьевая, изолят соевого белка, масло подсолнечное рафинированное, масло кокосовое, белок картофельный, метилцеллюлоза, экстракты дрожжевые, сок свекольный концентрированный, краситель сахарный колер, соль поваренная пищевая, натуральные ароматизаторы.

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