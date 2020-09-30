Свитолина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

30 сентября, 2020, 14:38

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила мексиканку Ренату Сарасуа во втором круге Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первая ракетка Украины 30 сентября переиграла соперницу, которая занимает в мировом рейтинге 178-е место, в трех партиях - 6: 3, 0: 6, 6: 2.

В следующем раунде Свитолина, занимающая в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) пятую позицию, встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая в мировой классификации 31-я.

Ранее украинка и россиянка никогда не встречались.

"Ролан Гаррос"

второй круг

30 сентября

Элина Свитолина (Украина) - Рената Сарасуа (Мексика) 6: 3, 0: 6, 6: 2

Напомним, 28 сентября Элина Свитолина победила россиянку Варвару Грачеву в первом круге "Ролан Гаррос".

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