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Espreso.tvСпортСвитолина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Свитолина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила мексиканку Ренату Сарасуа во втором круге Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первая ракетка Украины 30 сентября переиграла соперницу, которая занимает в мировом рейтинге 178-е место, в трех партиях - 6: 3, 0: 6, 6: 2.

В следующем раунде Свитолина, занимающая в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) пятую позицию, встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая в мировой классификации 31-я.

Ранее украинка и россиянка никогда не встречались.

"Ролан Гаррос"

второй круг

30 сентября

Элина Свитолина (Украина) - Рената Сарасуа (Мексика) 6: 3, 0: 6, 6: 2

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