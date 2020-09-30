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Espreso.tvОбществоШтурм выставки картин Порошенко: НАБУ начало расследование действий ГБР, - адвокат

Штурм выставки картин Порошенко: НАБУ начало расследование действий ГБР, - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование по факту незаконного штурма и обыска следователями Госбюро расследований Музея Гончара, где проходила выставка картин из коллекции пятого президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщил адвокат пятого Президента Петра Порошенко Игорь Головань в Facebook.

"Заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара", - написал он.

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Головань добавил, что НАБУ начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска.

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