Штраф и публичные извинения: на Черниговщине старшеклассницы станцевали тверк у памятника атовцам

30 сентября, 2020, 10:36

Двое 16-летних и двое 13-летних девушек извинились за свой поступок. Их родители заплатят штраф

Об этом сообщает Hromadske .

29 сентября в одном из телеграмм-каналов Чернигова распространили видео, где 4 старшеклассницы исполняют танец тверк перед памятником украинскому военным, погибших на Донбассе.

Об этом узнал глава "Талалаевской союза участников АТО" Богуслав Барсук.

"Слов подобрать трудно. Я не против танцев, я только за молодежные движения, но место выбрано не то. Надеюсь это был не обдуманный шаг с их стороны, но если нет то грустно становится за такую молодежь", - прокоментировал он.

Впоследствии мужчина выложил видео школьниц у этого же памятника, но уже с извинениями.

Полиция составила на двух 16-летних подростков админпротоколы по статье 173 Административного кодекса (мелкое хулиганство). Теперь им грозит штраф от 51 до 119 грн или общественные работы от 40 до 60 часов, или административный арест до 15 суток.

Другим двум девушек 13 лет, поэтому за них отвечать родители. На родителей составили протоколы по статье 184 Административного кодекса (невыполнение родительских обязательств по воспитанию детей). За это им грозит от 850 до 1700 грн штрафа

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