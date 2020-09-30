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Espreso.tvОбществоШабунина оштрафовали на 850 грн за несвоевременную подачу декларации

Шабунина оштрафовали на 850 грн за несвоевременную подачу декларации


фото: 24tv
Печерский райсуд Киева признал руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал его

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Установлено, что Виталий Шабунин, будучи членом Конкурсной комиссии по отбору на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции несвоевременно, без уважительных причин, подал ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2019 год и нарушил требования закона Украины "О предупреждении коррупции", - говорится в решении.

Суд признал Шабунина виновным и наложил штраф в размере 850 гривен.

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