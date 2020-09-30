Шабунина оштрафовали на 850 грн за несвоевременную подачу декларации

30 сентября, 2020, 16:45

Печерский райсуд Киева признал руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал его

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Установлено, что Виталий Шабунин, будучи членом Конкурсной комиссии по отбору на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции несвоевременно, без уважительных причин, подал ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2019 год и нарушил требования закона Украины "О предупреждении коррупции", - говорится в решении.

Суд признал Шабунина виновным и наложил штраф в размере 850 гривен.