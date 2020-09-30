СБУ разоблачила попытку террористов "ЛНР" завербовать чиновника Луганской ОГА
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности Украины продолжает фиксировать попытки вербовки наших соотечественников так называемым "МГБ ЛНР". Особый интерес для врага представляют представители органов государственной власти и управления, а также правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственным секретам", - говорится в сообщении.
Оперативники СБУ установили, что контролируемые российскими спецслужбами террористы пытались склонить к государственной измене сотрудницу Луганской ОГА.
"Боевики задержали женщину на КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. Для склонения к конфиденциальному сотрудничеству они прибегли к привычным методам убеждения: угрозам жизни и здоровью родных, шантажу. Представителей "МГБ" интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почте. Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа-секретоносителя, сотрудника Национальной полиции", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Ей были предоставлены дополнительные инструкции и отработаны каналы конспиративной связи.
"После приезда на контролируемую украинскими властями территорию сотрудница администрации начала получать электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что женщина не планировала осуществлять никаких действий в ущерб государственной безопасности. Она дала подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. После тщательной проверки ее освободили от уголовной ответственности.
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