СБУ разоблачила попытку террористов "ЛНР" завербовать чиновника Луганской ОГА

30 сентября, 2020, 19:49

Контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала попытку вербовки сотрудницы Луганской ОГА, ее пытались склонить к государственной измене

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности Украины продолжает фиксировать попытки вербовки наших соотечественников так называемым "МГБ ЛНР". Особый интерес для врага представляют представители органов государственной власти и управления, а также правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственным секретам", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ установили, что контролируемые российскими спецслужбами террористы пытались склонить к государственной измене сотрудницу Луганской ОГА.

"Боевики задержали женщину на КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. Для склонения к конфиденциальному сотрудничеству они прибегли к привычным методам убеждения: угрозам жизни и здоровью родных, шантажу. Представителей "МГБ" интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почте. Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа-секретоносителя, сотрудника Национальной полиции", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Ей были предоставлены дополнительные инструкции и отработаны каналы конспиративной связи.

"После приезда на контролируемую украинскими властями территорию сотрудница администрации начала получать электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что женщина не планировала осуществлять никаких действий в ущерб государственной безопасности. Она дала подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. После тщательной проверки ее освободили от уголовной ответственности.

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