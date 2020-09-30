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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила попытку террористов "ЛНР" завербовать чиновника Луганской ОГА

СБУ разоблачила попытку террористов "ЛНР" завербовать чиновника Луганской ОГА

Контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала попытку вербовки сотрудницы Луганской ОГА, ее пытались склонить к государственной измене

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности Украины продолжает фиксировать попытки вербовки наших соотечественников так называемым "МГБ ЛНР". Особый интерес для врага представляют представители органов государственной власти и управления, а также правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственным секретам", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ установили, что контролируемые российскими спецслужбами террористы пытались склонить к государственной измене сотрудницу Луганской ОГА.

"Боевики задержали женщину на КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. Для склонения к конфиденциальному сотрудничеству они прибегли к привычным методам убеждения: угрозам жизни и здоровью родных, шантажу. Представителей "МГБ" интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почте. Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа-секретоносителя, сотрудника Национальной полиции", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Ей были предоставлены дополнительные инструкции и отработаны каналы конспиративной связи.

"После приезда на контролируемую украинскими властями территорию сотрудница администрации начала получать электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что женщина не планировала осуществлять никаких действий в ущерб государственной безопасности. Она дала подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. После тщательной проверки ее освободили от уголовной ответственности.

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