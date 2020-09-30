С премией в 100 тыс. грн: Кабмин объявил конкурс на эскиз большого Государственного Герба Украины

30 сентября, 2020, 18:52

Кабинет министров принял решение о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины, который продлится с 1 октября до 1 ноября

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан в Facebook .

"Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины", - отметил Мокан.

Документом также предусмотрено утвердить Положение о конкурсе, образовать Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса, утвердить Положение о нем и его персональный состав, а также поручить Минкультуры и информационной политики обеспечить осуществление расходов на проведение конкурса в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МКИП в госбюджете на 2020 -й год.

"Конкурс продлится с 1 октября по 1 ноября 2020 года. Подведение итогов осуществляется Оргкомитетом конкурса до 1 декабря 2020 года", - отметил Мокан.

Для награждения лучших проектов эскизов установлены следующие премии:

- первая премия - 100 тыс. грн;

- вторая премия - 50 тыс. грн;

- третья премия - 30 тыс. грн.

25 августа на внеочередном заседании Верховная Рада приняла постановление о конкурсе по эскизу Большого государственного герба Украины.

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