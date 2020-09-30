С премией в 100 тыс. грн: Кабмин объявил конкурс на эскиз большого Государственного Герба Украины
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан в Facebook .
"Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины", - отметил Мокан.
Документом также предусмотрено утвердить Положение о конкурсе, образовать Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса, утвердить Положение о нем и его персональный состав, а также поручить Минкультуры и информационной политики обеспечить осуществление расходов на проведение конкурса в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МКИП в госбюджете на 2020 -й год.
"Конкурс продлится с 1 октября по 1 ноября 2020 года. Подведение итогов осуществляется Оргкомитетом конкурса до 1 декабря 2020 года", - отметил Мокан.
Для награждения лучших проектов эскизов установлены следующие премии:
- первая премия - 100 тыс. грн;
- вторая премия - 50 тыс. грн;
- третья премия - 30 тыс. грн.
- 25 августа на внеочередном заседании Верховная Рада приняла постановление о конкурсе по эскизу Большого государственного герба Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать