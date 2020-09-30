 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС премией в 100 тыс. грн: Кабмин объявил конкурс на эскиз большого Государственного Герба Украины

С премией в 100 тыс. грн: Кабмин объявил конкурс на эскиз большого Государственного Герба Украины

Кабинет министров принял решение о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины, который продлится с 1 октября до 1 ноября

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат   Василий Мокан в Facebook .

"Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины", - отметил Мокан.

Документом также предусмотрено утвердить Положение о конкурсе, образовать Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса, утвердить Положение о нем и его персональный состав, а также поручить Минкультуры и информационной политики обеспечить осуществление расходов на проведение конкурса в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МКИП в госбюджете на 2020 -й год.

"Конкурс продлится с 1 октября по 1 ноября 2020 года. Подведение итогов осуществляется Оргкомитетом конкурса до 1 декабря 2020 года", - отметил Мокан.

Для награждения лучших проектов эскизов установлены следующие премии:

- первая премия - 100 тыс. грн;

- вторая премия - 50 тыс. грн;

- третья премия - 30 тыс. грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать