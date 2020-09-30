Россияне в ТКГ несанкционированно записывали переговоры и угрожали обнародовать записи - СМИ

30 сентября, 2020, 22:09

Российская делегация в ТКГ по Донбассу вела аудио- и видеозапись переговоров и заявляла, что обнародует записи

Об этом сообщили источники УП и LB.ua .

Делегация Украины в ТКГ поддержала позицию представителя ОБСЕ Хайди Грау, которая вынужденно прервала заседание.

"Спецпредставитель ОБСЕ была вынуждена приостановить сегодняшнее заседание ТКГ в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности. Как выяснилось в ходе заседания, российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ. Глава российской делегации заявил о своем намерении в одностороннем порядке обнародовать аудио- и видеозаписи переговоров", - сообщили собеседники.

Грау остановила заседание из-за нарушения российской стороной режима конфиденциальности. Она предложила провести отдельное заседание, чтобы договориться о кодексе поведения и информационной политике, которую должны соблюдать все участники.