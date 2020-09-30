Роды в Украине с 2021 будут стоить от 36 тыс. грн, - Степанов
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
"Мы заложили финансирования сложных случаев в неонатологии от 35972 грн до 194 489 грн", - сказал Степанов.
По словам Степанова, одним из приоритетов министерства является предоставление медицинской помощи в полном объеме при родах всем гражданам, которые рожают.
"Во-первых, мы увеличиваем ставку финансирования при родах. Во-вторых, со следующего года у нас будут введены дополнительные коэффициенты: у нас есть обычные роды, а есть роды с осложнениями. Тогда надо более квалифицированная, более специализированная помощь", - подчеркнул Степанов .
Степанов также добавил, что Минздрав предусматривает 270 тыс. Родов в год.
- Напомним, Национальная служба здоровья предлагает оставить неонатальную помощь новорожденным в программе медицинских гарантий на 2021 год и повысить тариф на ее предоставление.
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