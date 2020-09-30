Распространяли фейки, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране: СБУ блокировала "ботоферму", контролируемую из России
Об этом сообщат пресс-служба СБУ.
"Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали каналы распространения из РФ и так называемой "ДНР" деструктивной информации с использованием "ботоферм", - сообщает СБУ.
Отмечается, что оперативники и следователи спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и незаконных вооруженных формирований. По замыслу кураторов, массовое распространение неправдивой информации среди украинского сегмента сети Интернет в преддверии местных выборов должно было дестабилизировать ситуацию в стране.
"Для организации противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских и российских операторов мобильной связи. Сотрудники СБ Украины установили личности всех фигурантов, которые находятся на территории нашей страны. Оплату от заказчиков они получали через запрещенные российские платежные системы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время проведения обысков в Киеве и Донецкой области правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, в частности, 4 GSM-шлюза емкостью 32 канала каждый, 4 сим-банка емкостью 128 и 32 канала и 6 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала. Также изъято 8000 SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства.
Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов России.
Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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