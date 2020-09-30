Распространяли фейки, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране: СБУ блокировала "ботоферму", контролируемую из России

30 сентября, 2020, 16:54

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность очередной "ботофермы", которая распространяла ложную информацию в украинском обществе накануне местных выборов, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране

Об этом сообщат пресс-служба СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали каналы распространения из РФ и так называемой "ДНР" деструктивной информации с использованием "ботоферм", - сообщает СБУ.

Отмечается, что оперативники и следователи спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и незаконных вооруженных формирований. По замыслу кураторов, массовое распространение неправдивой информации среди украинского сегмента сети Интернет в преддверии местных выборов должно было дестабилизировать ситуацию в стране.

"Для организации противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских и российских операторов мобильной связи. Сотрудники СБ Украины установили личности всех фигурантов, которые находятся на территории нашей страны. Оплату от заказчиков они получали через запрещенные российские платежные системы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время проведения обысков в Киеве и Донецкой области правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, в частности, 4 GSM-шлюза емкостью 32 канала каждый, 4 сим-банка емкостью 128 и 32 канала и 6 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала. Также изъято 8000 SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства.

Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов России.

Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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