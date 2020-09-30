"Сезонное обострение": МИД о предложении россиян сделать оккупированный Крым площадкой переговоров по Карабаху

30 сентября, 2020, 15:17

В министерстве иностранных дел Украины назвали идею сделать оккупированный Крым переговорной площадкой по конфликту в Нагорном Карабахе как "сезонное обострение у марионеток Кремля"

Такой комментарий в МИД Украины предоставили для РБК-Украина.

МИД Украины отметил, что инициатор соответствующей идеи в Госдуме РФ, Руслан Бальбек, так и не усвоил, что цивилизованные государства взаимодействуют только в рамках международного права и уважения суверенитета других стран.

"На сегодня Крым может быть не местом переговоров, а исключительно их предметом по его деоккупации и возвращению в состав Украины. Следовательно попытки Российской Федерации каким-либо образом привлечь на территорию Крыма представителей официальной власти иностранных государств и легитимизировать таким образом свои противоправные деяния заведомо провальны", - сообщили в МИД.

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В ведомстве отметили, что мировое сообщество поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах и помнит, что Крым - это Украина.

"Поэтому обращать внимание на такие "рекомендации" это все равно что получать медицинскую экспертизу от пожарного. Предлагаем оккупационной власти в Крыму лучше задуматься над приглашением в оккупированный Крым представителей мониторинговых органов международных организаций, учитывая масштабы нарушений прав человека на полуострове и темпы его милитаризации", - добавили в МИД.

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