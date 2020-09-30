 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ференцварош" Реброва впервые за 25 лет вышел в групповой этап ЛЧ

"Ференцварош" Реброва впервые за 25 лет вышел в групповой этап ЛЧ


фото: Getty Images
В плей-офф квалификации Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" прошел норвежский "Мольде"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодняшняя встреча завершилась со счетом 0: 0, однако благодаря выездной ничьи 3: 3 "Ференцварош" вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Последний раз венгерский клуб играл на этом этапе 25 лет назад.

В четверг, 1 октября, на жеребьевке в швейцарском Ньоне, команда Сергея Реброва узнают имена соперников в групповом раунде ЛЧ.

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации ответный матч

29 сентября, вторник

"Ференцварош" (Венгрия) - "Мольде" (Норвегия) (первый матч 3: 3)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать