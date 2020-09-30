"Ференцварош" Реброва впервые за 25 лет вышел в групповой этап ЛЧ
30 сентября, 2020, 00:10
В плей-офф квалификации Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" прошел норвежский "Мольде"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодняшняя встреча завершилась со счетом 0: 0, однако благодаря выездной ничьи 3: 3 "Ференцварош" вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Последний раз венгерский клуб играл на этом этапе 25 лет назад.
В четверг, 1 октября, на жеребьевке в швейцарском Ньоне, команда Сергея Реброва узнают имена соперников в групповом раунде ЛЧ.
Лига чемпионов
Плей-офф квалификации ответный матч
29 сентября, вторник
"Ференцварош" (Венгрия) - "Мольде" (Норвегия) (первый матч 3: 3)
- 29 сентября "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3: 0.
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