"Ференцварош" Реброва впервые за 25 лет вышел в групповой этап ЛЧ

30 сентября, 2020, 00:10

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" прошел норвежский "Мольде"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодняшняя встреча завершилась со счетом 0: 0, однако благодаря выездной ничьи 3: 3 "Ференцварош" вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Последний раз венгерский клуб играл на этом этапе 25 лет назад.

В четверг, 1 октября, на жеребьевке в швейцарском Ньоне, команда Сергея Реброва узнают имена соперников в групповом раунде ЛЧ.

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации ответный матч

29 сентября, вторник

"Ференцварош" (Венгрия) - "Мольде" (Норвегия) (первый матч 3: 3)

29 сентября "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3: 0.