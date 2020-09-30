"Европейская Солидарность" наращивает поддержку и является главной оппозиционной силой, - СОЦИС
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, среди тех, кто готов голосовать и определился, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 30,1%, за Петра Порошенко - 18,9%. За Юрия Бойко - 14%, Игоря Смешко 8,5%, Юлию Тимошенко - 7,4%.
Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 23,3%, за "Европейскую Солидарность" 18,4%. "Оппозиционная платформа - За жизнь" 14.3%, "Батькивщина" 8,3%. Другие партии набирают менее 5%.
На вопрос "Кто является реальной оппозицией к новой власти в Украине?" почти 27% опрошенных назвали партию "Европейская Солидарность", 24.3% - ОПЗЖ, 9,2% - "Батькивщину", 4,8% - "Голос".
59,9% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, положительно курс политики Зеленского оценивают 23,6% опрошенных.
Исследование проводилось 18-28 сентября 2020 года методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет;
Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции