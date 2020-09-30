"Европейская Солидарность" наращивает поддержку и является главной оппозиционной силой, - СОЦИС

30 сентября, 2020, 12:53

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, среди тех, кто готов голосовать и определился, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 30,1%, за Петра Порошенко - 18,9%. За Юрия Бойко - 14%, Игоря Смешко 8,5%, Юлию Тимошенко - 7,4%.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 23,3%, за "Европейскую Солидарность" 18,4%. "Оппозиционная платформа - За жизнь" 14.3%, "Батькивщина" 8,3%. Другие партии набирают менее 5%.

На вопрос "Кто является реальной оппозицией к новой власти в Украине?" почти 27% опрошенных назвали партию "Европейская Солидарность", 24.3% - ОПЗЖ, 9,2% - "Батькивщину", 4,8% - "Голос".

59,9% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, положительно курс политики Зеленского оценивают 23,6% опрошенных.

Исследование проводилось 18-28 сентября 2020 года методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет;

Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.