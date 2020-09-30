"Это было форс-мажорных решение": Кулеба заявил, что правительство не намерено запрещать въезд для иностранцев в Украину
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время брифинга.
"На сегодня у правительства нет намерения внедрять очередное ограничение на въезд для иностранцев", - сказал Кулеба.
Он отметил, что лично выступает за то, чтобы даже в период пандемии возможность для путешествий сохранялась и чтобы иностранцы могли въезжать в Украину.
Относительно предварительного запрета на въезд, который был отменен 28 сентября, Кулеба заявил, что это было "форсмажорных решение", которое правительство было вынуждено принять для защиты здоровья граждан и сдерживания распространения пандемии.
- Напомним, что с 00:00 28 августа до 00:00 28 сентября текущего года правительство запретило въезд в страну иностранцам, определив перечень лиц, на которых этот запрет не распространяется.
- 28 сентября норма в постановлении Кабинета министров о запрете въезда иностранцев на территорию Украины прекратила свое действие, поэтому иностранным гражданам разрешен въезд в Украину.
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