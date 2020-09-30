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Espreso.tvЭкономикаПроект госбюджета-2021: правительство планирует заложить 150 млн грн на "теплые" кредиты, - Шмыгаль

Проект госбюджета-2021: правительство планирует заложить 150 млн грн на "теплые" кредиты, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Правительство планирует продлить на следующий год программу енергоефектинвости и заложить на "теплые" кредиты 150 млн грн в государственный бюджет

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"На" теплые "кредиты закладываться 150 млн гривен в следующем году", - сказал Шмыгаль.

По его словам, продолжение программы энергоэффективности на следующий год позволит украинском в следующем году пользоваться программой "Теплые кредиты" для внедрения мер энергоэффективности в собственных домохозяйствах.

Шмыгаль заметил, что эта программа является социально направленной и доказала свою эффективность.

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