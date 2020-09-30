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Espreso.tvОбществоПравительство утвердило госстандарт базового среднего образования

Правительство утвердило госстандарт базового среднего образования

Кабинет министров утвердил стандарт базового среднего образования, который будет применяться с 1 сентября 2022 года

О таком решении Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram .

"Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Для этого Правительство утвердило Государственный стандарт базового среднего образования, который заработает с 2022 года. Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Европейского Союза", - заметил Шмыгаль.

Поэтому документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:

- свободное владение государственным языком;

- способность общаться на иностранных языках;

- математическая и технологическая компетентность;

- инновационность и открытость к новым идеям;

- предприимчивость и финансовая грамотность;

- способность учиться на протяжении жизни.

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