Правительство утвердило госстандарт базового среднего образования
О таком решении Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram .
"Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Для этого Правительство утвердило Государственный стандарт базового среднего образования, который заработает с 2022 года. Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Европейского Союза", - заметил Шмыгаль.
Поэтому документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:
- свободное владение государственным языком;
- способность общаться на иностранных языках;
- математическая и технологическая компетентность;
- инновационность и открытость к новым идеям;
- предприимчивость и финансовая грамотность;
- способность учиться на протяжении жизни.
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