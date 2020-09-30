 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство совместно с ЕС подготовило три соглашения на сумму € 60 млн для помощи малому и среднему бизнесу, - Шмыгаль

Правительство совместно с ЕС подготовило три соглашения на сумму € 60 млн для помощи малому и среднему бизнесу, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров совместно с Европейским Союзом подготовили три соглашения по поддержке малого и среднего бизнеса в контексте его экологизации и развития гражданского общества

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На сегодняшнее заседание правительство совместно с ЕС подготовил три новых соглашения на общую сумму € 60 млн для помощи малому и среднему бизнесу в контексте его экологизации для поддержки регионов востока Украины, а также развития гражданского общества", - отметил Шмыгаль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать