Правительство совместно с ЕС подготовило три соглашения на сумму € 60 млн для помощи малому и среднему бизнесу, - Шмыгаль

30 сентября, 2020, 14:25

Кабинет министров совместно с Европейским Союзом подготовили три соглашения по поддержке малого и среднего бизнеса в контексте его экологизации и развития гражданского общества

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На сегодняшнее заседание правительство совместно с ЕС подготовил три новых соглашения на общую сумму € 60 млн для помощи малому и среднему бизнесу в контексте его экологизации для поддержки регионов востока Украины, а также развития гражданского общества", - отметил Шмыгаль.

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