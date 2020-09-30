Правительство дополнительно выделило около 253 млн грн для диагностики коронавируса

30 сентября, 2020, 21:00

Кабинет министров по инициативе МЗ выделил почти 253 млн грн на увеличение мощностей по диагностике COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Минздрава и принял проект постановления о перераспределении расходов госбюджета, которым предусматривается выделение почти 253 млн грн на увеличение мощностей лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что расходы будут проводиться за счет займа Международного банка реконструкции и развития на реализацию проекту "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

"Проект постановления предусматривает увеличение способности лабораторных центров по проведению тестов для выявления коронавируса. Речь идет о закупке оборудования и материалов для увеличения ПЦР-тестов, лабораторных морозильных камер для хранения образцов и т.д.", - отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По состоянию на утро среды, 30 сентября, в Украине выявлено 4 027 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

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