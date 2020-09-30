Правительство дополнительно выделило около 253 млн грн для диагностики коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Минздрава и принял проект постановления о перераспределении расходов госбюджета, которым предусматривается выделение почти 253 млн грн на увеличение мощностей лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции COVID-19.
Отмечается, что расходы будут проводиться за счет займа Международного банка реконструкции и развития на реализацию проекту "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
"Проект постановления предусматривает увеличение способности лабораторных центров по проведению тестов для выявления коронавируса. Речь идет о закупке оборудования и материалов для увеличения ПЦР-тестов, лабораторных морозильных камер для хранения образцов и т.д.", - отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
- По состоянию на утро среды, 30 сентября, в Украине выявлено 4 027 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры