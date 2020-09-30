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Espreso.tvОбществоПравительство дополнительно выделило около 253 млн грн для диагностики коронавируса

Правительство дополнительно выделило около 253 млн грн для диагностики коронавируса

Кабинет министров по инициативе МЗ выделил почти 253 млн грн на увеличение мощностей по диагностике COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Минздрава и принял проект постановления о перераспределении расходов госбюджета, которым предусматривается выделение почти 253 млн грн на увеличение мощностей лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что расходы будут проводиться за счет займа Международного банка реконструкции и развития на реализацию проекту "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

"Проект постановления предусматривает увеличение способности лабораторных центров по проведению тестов для выявления коронавируса. Речь идет о закупке оборудования и материалов для увеличения ПЦР-тестов, лабораторных морозильных камер для хранения образцов и т.д.", - отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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