Пожары на Луганщине: в ОГА создали штаб помощи пострадавшим
30 сентября, 2020, 22:29
В связи с пожарами на Луганщине создан круглосуточный штаб по оказанию помощи пострадавшим
Об этом сообщила пресс-служба ОГА.
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что сейчас на Луганщине зафиксированы 85 пожаров, из них ликвидировано - 42.
Сформирован оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров. Он работает круглосуточно, телефон: 095-910-19-20
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