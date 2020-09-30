 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПожары на Луганщине: в ОГА создали штаб помощи пострадавшим

Пожары на Луганщине: в ОГА создали штаб помощи пострадавшим

В связи с пожарами на Луганщине создан круглосуточный штаб по оказанию помощи пострадавшим

Об этом сообщила пресс-служба ОГА.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что сейчас на Луганщине зафиксированы 85 пожаров, из них ликвидировано - 42.

Сформирован оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров. Он работает круглосуточно, телефон: 095-910-19-20

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать