Пожары на Луганщине: в ОГА создали штаб помощи пострадавшим

30 сентября, 2020, 22:29

В связи с пожарами на Луганщине создан круглосуточный штаб по оказанию помощи пострадавшим

Об этом сообщила пресс-служба ОГА.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что сейчас на Луганщине зафиксированы 85 пожаров, из них ликвидировано - 42.

Сформирован оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров. Он работает круглосуточно, телефон: 095-910-19-20