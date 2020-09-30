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Espreso.tvОбществоПосольство США отреагировало на смерть своей сотрудницы - американской гражданки

Посольство США отреагировало на смерть своей сотрудницы - американской гражданки

В посольстве США заявили, что сотрудничают с украинскими властями для установления обстоятельств смерти их сотрудницы, гражданки США, которую 30 сентября нашли в Киеве с травмой головы

Об этом говорится в сообщении посольства США в Facebook.

"С невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из общины Посольства США в Украине. Сейчас чиновники Посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти", - говорится в сообщении.

С невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из общины Посольства США в Украине. Сейчас чиновники Посольства ...

Опубликовано US Embassy Kyiv Ukraine Среда, 30 сентября 2020 г.
  • Напомним, 30 сентября в Киеве нашли без сознания с травмой головы сотрудницу посольства США. Женщину госпитализировали, но в медучреждении она умерла.
  • Правоохранители установили приметы и начали розыск мужчины, который может быть причастен к избиению женщины.
  • В МВД сообщили, что Нацполиция рассматривает 2 версии гибели сотрудницы посольства США: умышленное убийство и несчастный случай.

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