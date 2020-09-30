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Espreso.tvОбществоОжидаем, что заявления Фокина получат надлежащую оценку, - украинская делегация в Трехсторонний группе

Ожидаем, что заявления Фокина получат надлежащую оценку, - украинская делегация в Трехсторонний группе

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе критически воспринимает заявления Витольда Фокина по войне на Донбассе, сделанные в Верховной Раде

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ, сообщает Укринформ .

"Господин Фокин как и любой человек имеет право на собственную позицию, какой бы странной она не казалась. Но мы вместе как делегация Украины в переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах », - говорится в заявлении.

В ТКГ отметили, что войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане. Именно поэтому, например, переговоры проходят в трехстороннем формате - Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, временно оккупировала часть нашей территории.

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"Задачи, которые имеем в переговорах от президента Украины Владимира Зеленского, построенные на понимании того, что Россия полностью контролирует временно оккупированных территориях Украины, а следовательно имеет решающее влияние на все, что там происходит. Ожидаем, что заявления господина Фокина получат надлежащую оценку", - подчеркнули в Трехсторонний контактной группе.

  • Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу
  • Также комитет Верховной Рады решил инициировать принятие постановления, в котором призвать Зеленского прекратить пребывание Витольда Фокина в делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе.
 
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