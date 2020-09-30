Остались только дипломатические каналы на уровне МИД, - Кулеба об отношениях с Беларусью

30 сентября, 2020, 09:51

Министр иностранных дел Украины рассказал об отношении ведомства к ситуации в соседней стране

Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью " РБК-Украина "

По словам министра иностранных дел, пока вообще нельзя говорить о какой-либо легитимности власти в Беларуси. Он отметил, что Украина не признает легитимность выборов президента Беларуси и последующую инаугурацию Александра Лукашенко. В то же время, белорусской оппозиции сейчас также не хватает легитимности.

"Если коротко, то Лукашенко уже, а оппозиции еще не хватает легитимности. Когда встал вопрос, с кем Украина - с несколькими сотнями приглашенных на так называемую" инаугурацию "или с миллионами с другой стороны закрытой двери, выбор был очевиден. Украина с миллионами тех , кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями ", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что официальные контакты между Украиной и Беларусью поставлены на паузу, и это будет сохранено. Сейчас остаются только рабочие дипломатические каналы между МИД двух стран, используемых в качестве последнего канала связи.

Напомним, 23 сентября в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко

Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси. Так же заявление тогда сделал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

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