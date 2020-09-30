 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОстались только дипломатические каналы на уровне МИД, - Кулеба об отношениях с Беларусью

Остались только дипломатические каналы на уровне МИД, - Кулеба об отношениях с Беларусью


фото: LB.ua
Министр иностранных дел Украины рассказал об отношении ведомства к ситуации в соседней стране

Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью " РБК-Украина "

По словам министра иностранных дел, пока вообще нельзя говорить о какой-либо легитимности власти в Беларуси. Он отметил, что Украина не признает легитимность выборов президента Беларуси и последующую инаугурацию Александра Лукашенко. В то же время, белорусской оппозиции сейчас также не хватает легитимности.

"Если коротко, то Лукашенко уже, а оппозиции еще не хватает легитимности. Когда встал вопрос, с кем Украина - с несколькими сотнями приглашенных на так называемую" инаугурацию "или с миллионами с другой стороны закрытой двери, выбор был очевиден. Украина с миллионами тех , кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями ", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что официальные контакты между Украиной и Беларусью поставлены на паузу, и это будет сохранено. Сейчас остаются только рабочие дипломатические каналы между МИД двух стран, используемых в качестве последнего канала связи.

  • Напомним, 23 сентября в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко
  • Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси. Так же заявление тогда сделал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать