Нафтогаз стал убыточным, ведь не получает деньги за транзит и дорого закупился в 2019-м, - эксперт

30 сентября, 2020, 23:06

НАК "Нафтогаз Украины" показал убыток за первое полугодие текущего года, так как сейчас не получает денег за транзит российского газа, а также закупил газ по высокой цене в прошлом

Такую позицию высказал Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в эфире программы Energo live с Александром Моршавкой на телеканале Еспресо.

"Я думаю, что пандемия и коронавирус - последние в очереди, кто может претендовать на то, что нанес ущерб Нафтогазу. Проблема, действительно, в транзите - теперь Нафтогаз не получает средства за транзит российского газа. Эти средства получает оператор ГТС Украины. Хотя формально эта структура входит в "Нафтогаз Украины", то есть анбандлинг как таковой все же не состоялся", - сказал Корольчук.

По его словам, есть и еще одна причина убыточности.

"Второй момент - Нафтогаз Украины закупил газ в значительных объемах в 2019 году по высокой цене - там средняя цена $215 вышла за тыс. кубометров, - закачал в подземные хранилища. А потом этот газ из-за теплой зимы оказался никому не нужен и остался в подземных хранилищах", - пояснил эксперт.

Со своей стороны, Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины", считает, что оплата высокой цены на газ в прошлом была необходима.

"Я бы это назвал "ценой безопасности". Мы не знали, как дальше пойдут переговоры с Газпромом, каким будет транзитный контракт, и будет ли он вообще. Поэтому действия Нафтогаза были не в части экономики, а в части безопасности. И то, что Нафтогаз закачал этот газ в прошлом году, было гарантией безопасности прохождения отопительного сезона, а не гарантией получения экономических прибылей", - утверждает Павлюк.

Консолидированный чистый убыток группы Нафтогаза за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн, сообщили в компании в конце сентября.