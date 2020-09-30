Молдова закрывает для грузовиков пункт пропуска на границе с Украиной из-за ремонта дороги
30 сентября, 2020, 19:26
Молдова сообщила о временном ограничении движения грузовиков в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Украиной
Об этом сообщает пресс служба ГПСУ .
Ограничение связано с проведением ремонта на трассе "Одесса-Кишинев" (вблизи н.п.Паланка Республики Молдова). Он продлится до 30 октября.
В течение ремонта не будет осуществляться пропуск грузовиков общим весом более 3,5 тонны.
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