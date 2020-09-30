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Espreso.tvОбществоМолдова закрывает для грузовиков пункт пропуска на границе с Украиной из-за ремонта дороги

Молдова закрывает для грузовиков пункт пропуска на границе с Украиной из-за ремонта дороги

Молдова сообщила о временном ограничении движения грузовиков в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Украиной

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ .

Ограничение связано с проведением ремонта на трассе "Одесса-Кишинев" (вблизи н.п.Паланка Республики Молдова). Он продлится до 30 октября.

В течение ремонта не будет осуществляться пропуск грузовиков общим весом более 3,5 тонны.

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