МАУ отменила еще один рейс в столицу Армении из-за боевых действий в Нагорном Карабахе

30 сентября, 2020, 19:18

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила очередной рейс в Армению, который был запланирован на 1 октября, в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе

Об этом говорится в сообщении на сайте МАУ.

Отмечается, что рейсы корректируются в соответствии с требованиями авиационной безопасности.

"По итогам планового анализа, на данный момент решено отменить очередной регулярный рейс Киев-Ереван PS611, запланированный на четверг, 1 октября в 17:00", - говорится в сообщении.

27 сентября между Азербайджаном и Арменией возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность из-за обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Впоследствии, из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Международные авиалинии Украины отменили рейсы в Ереван.

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