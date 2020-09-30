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Espreso.tvОбществоМАУ отменила еще один рейс в столицу Армении из-за боевых действий в Нагорном Карабахе

МАУ отменила еще один рейс в столицу Армении из-за боевых действий в Нагорном Карабахе

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила очередной рейс в Армению, который был запланирован на 1 октября, в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе

Об этом говорится в сообщении на сайте МАУ.

Отмечается, что рейсы корректируются в соответствии с требованиями авиационной безопасности.

"По итогам планового анализа, на данный момент решено отменить очередной регулярный рейс Киев-Ереван PS611, запланированный на четверг, 1 октября в 17:00", - говорится в сообщении.

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