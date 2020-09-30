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Espreso.tvОбществоЛишь 16,5% украинцев поддерживают укрупнение районов, - опрос

Лишь 16,5% украинцев поддерживают укрупнение районов, - опрос


фото: ubr.ua
Согласно последнему опросу, лишь 16,5% украинцев одобряют укрупнение районов, одновременно 36% граждан не определились с ответом

Об этом говорится в исследовании фонда " Демократические инициативы " имени Илька Кучерива, проведенном по заказу Королевства Нидерландов.

Решение правительства и Верховной Рады об уменьшении количества районов с 490 до 129 поддерживают 16,5% украинский. Против выступают 30% граждан.

47% респондентов считают, что после внедрения на государственном уровне реформы децентрализации в 2015 году и увеличение вследствие этого доходов местных бюджетов на сегодняшний день не произошло никаких изменений от использования таких средств, 27% почувствовали определенные изменения к лучшему, а 12% убеждены, что изменения произошли , но только к худшему. 14% опрошенных не смогли определиться с ответом

В то же время 36% граждан еще не определились относительно поддержки инициативы укрупнение районов и будут смотреть, как это решение будет воплощаться в жизнь в будущем.

По данным опроса, о решении по укрупнению районов слышали и знают 76,5% респондентов, из них 29% знают о новых районы в областях, где проживают, а 47,5% знают только общую информацию.

Каждый пятый опрошенный (21%) не знает о таком решении парламента.

Больше других результаты реформы почувствовали граждане центральных регионов (31%), а респонденты из Восточной Украины чаще других отвечали, что таких изменений не увидели (54,7%). Если сравнить данные 2020 года с результатами прошлых опросов, то можно увидеть, что в период с 2016 по 2018 годы было больше граждан, убежденных в неизменности ситуации (61-67%), и меньше тех, кто почувствовал положительные изменения (16-18% ).

Украинцы, что почувствовали изменения к лучшему, больше вспоминали о качестве дорог (61%), благоустройство и санитарное состояние возле домов (27%), улучшение условий для проведения досуга (23%), работу городского транспорта (23%) и работу жилищно коммунального хозяйства (17%).

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова 14 - 19 августа 2020 среди 2022 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%

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