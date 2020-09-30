Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
30 сентября, 2020, 07:07
В плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В четверг, 1 октября, на жеребьевке в швейцарском Ньоне, киевляне узнают имена соперников в групповом раунде ЛЧ.
Лига чемпионов
Плей-офф квалификации
29 сентября, вторник
"Динамо" (Украина) - "Гент" (Бельгия) (первый матч 2: 1)
Голы: Буяльский, 9, где Пена, 36 (пен.), Родриго, 49 (пен.)
"Ференцварош" (Венгрия) - "Мольде" (Норвегия) 0: 0 (первый матч 3: 3)
"Омония" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) 0: 0 (первый матч 0: 2)
- 29 сентября во плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3: 0.
- В параллельном матче венгерский "Ференцварош" прошел "Мольде" .
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