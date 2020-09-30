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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: Getty Images
В плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четверг, 1 октября, на жеребьевке в швейцарском Ньоне, киевляне узнают имена соперников в групповом раунде ЛЧ.

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации

29 сентября, вторник

"Динамо" (Украина) - "Гент" (Бельгия) (первый матч 2: 1)

Голы: Буяльский, 9, где Пена, 36 (пен.), Родриго, 49 (пен.)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Мольде" (Норвегия) 0: 0 (первый матч 3: 3)

"Омония" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) 0: 0 (первый матч 0: 2)

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