Ляшко заявил, что рост количества больных COVID-19 происходит из-за игнорирования карантина

30 сентября, 2020, 19:06

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что рост заболеваемости COVID-19 связан с небрежением карантином

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Рост заболеваемости коронавирусом - это показатель того, что мы стали игнорировать санитарные нормы. Нельзя этого делать", - отметил Ляшко.

Ляшко добавил, что Украина приближается к антирекорду по госпитализированными.

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"В Киеве будут перепрофилировать 500 коек академических институтов. Завтра это будет решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС. Мы также рассматривали, какую дополнительную больницу открывать для больных в Харькове", - отметил он.