Ляшко заявил, что рост количества больных COVID-19 происходит из-за игнорирования карантина
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
"Рост заболеваемости коронавирусом - это показатель того, что мы стали игнорировать санитарные нормы. Нельзя этого делать", - отметил Ляшко.
Ляшко добавил, что Украина приближается к антирекорду по госпитализированными.
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"В Киеве будут перепрофилировать 500 коек академических институтов. Завтра это будет решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС. Мы также рассматривали, какую дополнительную больницу открывать для больных в Харькове", - отметил он.
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