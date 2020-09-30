Луценко сделали операцию из-за онкологической болезни
30 сентября, 2020, 09:09
Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ему сделали хирургическую операцию из-за онкологической болезни
Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моей онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия ", - сказал Луценко.
Луценко отметил, что планирует оставаться в политике.
"Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой ", - добавил он.
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции