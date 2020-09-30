 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛуценко сделали операцию из-за онкологической болезни

Луценко сделали операцию из-за онкологической болезни


фото: Facebook Юрія Луценка
Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ему сделали хирургическую операцию из-за онкологической болезни

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моей онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия ", - сказал Луценко.

Луценко отметил, что планирует оставаться в политике.

"Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой ", - добавил он.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать