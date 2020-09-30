Луценко сделали операцию из-за онкологической болезни

30 сентября, 2020, 09:09

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ему сделали хирургическую операцию из-за онкологической болезни

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моей онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия ", - сказал Луценко.

Луценко отметил, что планирует оставаться в политике.

"Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой ", - добавил он.