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Espreso.tvОбществоКиев возглавил рейтинг городов Европы по количеству высотных домов

Киев возглавил рейтинг городов Европы по количеству высотных домов

В Киеве построили 1 199 высотных зданий, по этому показателю город первый в Европе

Так данные обнародовали в рейтинге SkyscraperPage.

Согласно ему, в городе насчитали 1 199 домов выше 35 метров (12 этажей). В мировом рейтинге столица Украины занимает 8 место. Лидер - Нью-Йорк с 6 097 высотками В Лондоне - 1 109 высоток, в Дубае - 1 608, а в Москве - 550.

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