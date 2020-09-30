Киев возглавил рейтинг городов Европы по количеству высотных домов
30 сентября, 2020, 18:33
В Киеве построили 1 199 высотных зданий, по этому показателю город первый в Европе
Так данные обнародовали в рейтинге SkyscraperPage.
Согласно ему, в городе насчитали 1 199 домов выше 35 метров (12 этажей). В мировом рейтинге столица Украины занимает 8 место. Лидер - Нью-Йорк с 6 097 высотками В Лондоне - 1 109 высоток, в Дубае - 1 608, а в Москве - 550.
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