Курс валют: НБУ несколько укрепил гривну по отношению к доллару

30 сентября, 2020, 09:16

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 30 сентября 2020 года на отметке 28,29 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По состоянию на 28 сентября курс составлял 28,30 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 30 сентября установлен на уровне 33,13 грн / евро. По состоянию на 28 сентября курс составлял 33,04 грн / евро.

На наличном рынке 30 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,30, продают - по 28,40 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28,70 грн / $, продажи - в пределах 28,33-29,90 грн / $.

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