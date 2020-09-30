Кулеба заявил, что Украина официально будет обращаться к Лукашенко, без указания его должности. В Раде требуют титровать того "диктатором"

30 сентября, 2020, 12:11

Председатель межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко призвал официально именовать Александра Лукашенко "диктатором"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на запрос журналистов, как официальный Киев будет называть самопровозглашенного президента Беларусь, отметил, что того будут именовать по имени и фамилии, передает " Европейская правда ".

Напомним, предыдущая каденция Александра Лукашенко заканчивается 5 ноября, одновременно, ЕС, США, Великобритания и Украина уже заявили, что не признают того президентом после "тайной" инаугурации, на которую были приглашены представители других стран, и которую транслировали по белорусскому телевидению в нарушения законодательства.

Журналисты спросили Кулебу, как украинский МИД официально будет величать Лукашенко - нелегитимным, незаконно избранным, самопровозглашенным далее.

Кулеба сказал: "Эти прекрасные формулировки для медиа и Фейсбуке. Официальная позиция - Александр Лукашенко".

В то же время, нардеп от "ЕС", председатель межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", Алексей Гончаренко заявил, что это очень слабое формулировка, что свидетельствует о том, что власть продолжает избегать четкой позиции по ситуации в Беларуси.

"Вещи нужно называть своими именами. Как председатель межфракционного объединения" За демократическую Беларусь "я призываю украинскую власть и СМИ называть Александра Лукашенко исключительно" диктатором ". Не "и.о. президента Беларуси "или" самопровозглашенным президентом Беларуси ", - подчеркнул он.

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