Коронавирус: за сутки в Киеве обнаружили 219 больных

30 сентября, 2020, 12:17

За сутки в Киеве обнаружили 219 больных коронавирусом, зафиксировано 8 летальных случаев

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.

"За прошедшие сутки обнаружили 219 больных. 8 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 381 человек ", - говорится в сообщении.

По его данным, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 778.

заболели:

108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет

94 мужчин в возрасте от 18 до 79 лет

11 девочек от 4 до 17 лет и 6 мальчиков от 5 до 14 лет.

Заболели также 10 медиков. В больницы столицы госпитализировали 33 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 157 человек. Всего коронавирус преодолели 6710 жителей Киева.

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