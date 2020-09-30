Компания Facebook объединила чаты Messenger и Instagram
30 сентября, 2020, 17:11
Компания Facebook объединила чаты Messenger и социальной сети Instagram. Функция доступна после обновления
Об этом сообщает The Independent.
Facebook объединила чаты Messenger и Instagram. Отмечается, что объединяются серверные части обоих приложений, что позволит вести кросс-платформенную коммуникацию.
Пользователям Instagram также доступны видеозвонки пользователям Messenger и наоборот.
Также в чатах Instagram появятся функции, которые были доступны на Messenger. В том числе так называемый "режим исчезновения", при котором сообщения будут исчезать после отправки, как в Snapchat.
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