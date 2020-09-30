Коболев заявил о рекордных запасах газа в Украине и возможности начать экспорт зимой
Об этом во время встречи с журналистами в ходе визита в Брюссель заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Укринформ.
"Мы не ожидаем каких-то кризисных явлений или всплесков. У нас рекордное количество газа в подземных хранилищах, что позволяет говорить о том, что при любой кризисной ситуации украинские потребители не пострадают, и газа будет достаточно. Я считаю высоко вероятным сценарий, когда этой зимой Украина начнет экспортировать газ. Если это произойдет, тогда ценовые параметры на украинском рынке кардинально изменятся в сторону уменьшения", - сказал Коболев.
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