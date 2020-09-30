Коболев заявил о рекордных запасах газа в Украине и возможности начать экспорт зимой

30 сентября, 2020, 23:00

"Нафтогаз" зимой не прогнозирует никаких кризисов на рынке газа как для внутренних потребителей, так и для внешних партнеров и рассчитывает, что такая ситуация сможет снизить цену на газ

Об этом во время встречи с журналистами в ходе визита в Брюссель заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Укринформ.

"Мы не ожидаем каких-то кризисных явлений или всплесков. У нас рекордное количество газа в подземных хранилищах, что позволяет говорить о том, что при любой кризисной ситуации украинские потребители не пострадают, и газа будет достаточно. Я считаю высоко вероятным сценарий, когда этой зимой Украина начнет экспортировать газ. Если это произойдет, тогда ценовые параметры на украинском рынке кардинально изменятся в сторону уменьшения", - сказал Коболев.

Он отметил, что снижение цен будет зависеть от ситуации на рынке. Если не будет кризисных явлений или газовых войн в других частях Европы, и все поставщики газа продолжат работать в "стандартном" режиме, вероятность положительных для потребителя изменений на украинском рынке газа является достаточно высокой.

По словам Коболева, сейчас примерно половина объемов газа, который был закачан в украинские подземные хранилища, является собственностью Нафтогаза, что также является рекордным и положительным показателем.

"Из того, что закачано, больше 13 млрд кубометров газа принадлежат частным компаниям. Из этих 13 млрд где-то 10 млрд находятся в добывающем состоянии. Это означает, что с большой вероятностью владельцы этого газа планируют зимой подавать и возвращать его в страны Европы. Будут ли они это делать, - будет зависеть от того, что происходит на рынке. Но, если они это сделают, это будет означать, что цена на украинском рынке газа будет под высоким давлением вследствие высокого предложения. Понятно, что такой механизм рынка будет зависеть от погоды, от оптового спроса в Европе и спроса в Украине. Но вероятность подобного рыночного эффекта на цену (газа) высока", - подытожил Коболев.