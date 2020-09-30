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Espreso.tvОбществоКличко анонсировал открытие двух путепроводов в Киеве на следующей неделе

Кличко анонсировал открытие двух путепроводов в Киеве на следующей неделе


фото: kyivcity.gov.ua
На следующей неделе в Киеве откроют обновленные путепроводы на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей, пишет пресс-служба.

"Уже на следующей неделе мы полностью восстановим движение двумя обновленными крупными объектами - путепроводами на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры, эти объекты практически готовы. Сейчас там завершают установку ограждения и налаживают систему освещения", - сообщил Кличко.

Уложили несколько слоев асфальта. Подрядчик дает гарантию на него на 5 лет.

"Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", - отметил Кличко.

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