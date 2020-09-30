Хомчак заявил о вероятности возобновления локальных боев на Донбассе несмотря на перемирие

30 сентября, 2020, 16:30

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не исключает вероятность возобновления локальных боевых действий в зоне ООС

Об этом Хомчак заявил на заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы в формате с Украиной, передает пресс-служба штаба в Facebook.

Хомчак проинформировал партнеров о безопасности на Донбассе.

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"На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность возобновления локальных боевых действий остается", - заявил Хомчак.