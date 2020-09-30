Хомчак заявил о вероятности возобновления локальных боев на Донбассе несмотря на перемирие
30 сентября, 2020, 16:30
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не исключает вероятность возобновления локальных боевых действий в зоне ООС
Об этом Хомчак заявил на заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы в формате с Украиной, передает пресс-служба штаба в Facebook.
Хомчак проинформировал партнеров о безопасности на Донбассе.
Читайте также: В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного
"На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность возобновления локальных боевых действий остается", - заявил Хомчак.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры