 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоХомчак заявил о вероятности возобновления локальных боев на Донбассе несмотря на перемирие

Хомчак заявил о вероятности возобновления локальных боев на Донбассе несмотря на перемирие


фото: golos.ua
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не исключает вероятность возобновления локальных боевых действий в зоне ООС

Об этом Хомчак заявил на заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы в формате с Украиной, передает пресс-служба штаба в Facebook.

Хомчак проинформировал партнеров о безопасности на Донбассе.

Читайте также: В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного

"На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность возобновления локальных боевых действий остается", - заявил Хомчак.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать