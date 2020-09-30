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Espreso.tvЭкономикаКабмин принял план внедрения 5G в Украине

Кабмин принял план внедрения 5G в Украине


фото: reuters
Кабинет министров принял проект распоряжения "О внедрении плана мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 годы"

Соответствующее решение правительство приняло на заседании, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке , целью распоряжения является обеспечение проведения мероприятий, направленных на повышение качества мобильной связи.

В тексте распоряжения говорится, что план предусматривает внедрение европейских подходов по информированию потребителей об уровне качества телекоммуникационных услуг звонков, SMS и Интернета в пределах мобильной связи.

Так, в I квартале 2021 предусматривается утверждение обновленного перечня показателей качества мобильной связи. Этот перечень будет дополнен такими показателями, как средняя скорость передачи и приема данных, время задержки между пакетами отправления и приема, вариация задержки пакетов, потеря пакетов, время ожидания ответа специалиста информационно-справочного обслуживания мобильного оператора с установлением предельных нормированных уровней.

Кроме того, в 2021-2022 годах планируется перевод и принятия как национальный европейским стандартам ETSI, необходимые для внедрения технологии 5G.

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