Госсекретарь США Помпео обсудил с греческим премьером попытки России "захватить православную церковь"
Об этом госсекретарь США Майк Помпео рассказал журналистам во время своего визита в Грецию на острове Крит, передает " Голос Америки ".
Помпео и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник обсудили, как можно противостоять вызовам, которые составляет Россия в регионе:
"Мы с премьер-министром согласились рассмотреть пути более тесного сотрудничества, чтобы преодолеть вызовы, составляет Россия через деятельность, имеет вредное воздействие, как то - распространение дезинформации о пандемии и попытка захватить Православную церковь".
Отмечается, что Помпео прибыл в Грецию с двухдневным визитом усиления напряжения в регионе в связи со спорами по поставкам энергоресурсов. Американский дипломат подчеркнул, что "Газпром" не может диктовать правила энергетического рынка.
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"В вопросах энергетики мы вчера имели прекрасную беседу. Я подтвердил поддержку США нынешних усилий Греции, чтобы диверсифицировать энергетические пути и поставки по всему региону. Свободный рынок должен принимать решение о энергоснабжения, а не российский "Газпром", - рассказал Помпео.
В то же время, Помпео призвал Грецию и Турцию - союзников США в НАТО - продолжить переговоры и как можно скорее урегулировать спор в отношении морских границ в Восточном Средиземноморье. Обе страны предварительно согласились возобновить переговоры по морским границам, однако не объявили дату, когда это произойдет.
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"Мы надеемся, что эти переговоры могут продолжиться в серьезном русле", - сказал Помпео.
Также Госсекретарь обсудил также с греческой стороной вопросы безопасности и обвинил Россию в дестабилизации в Ливии.
"Наше сотрудничество в вопросах безопасности особенно важно в настоящее время, когда Россия продолжает дестабилизировать регион, особенно в Ливии, где США призывают вывести все иностранные военные силы, поддержать военную деэскалацию и примирения в Ливии", - подчеркнул он.
- В прошлом году отношения между Грецией и Турцией обострились из-за подписанного между Турцией и Ливией меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон: турки заявили о совместном морскую границу с Ливией и таким образом стали претендовать на морские зоны Кипра и Греции.
- 7 сентября на фоне обострения между Грецией и Турцией в турецких СМИ появилась информация о передислокации части турецких танков из Сирии на греческую границу. В то же время, греч усилила морское патрулирование, заявив, что это обусловлено растущим притоком нелегальных мигрантов
- В тот же день Греция заявила о нарушении воздушного пространства страны турецкими самолетами: 14 турецких самолетов шесть раз нарушили воздушное пространство Греции во время полетов над Эгейским морем
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