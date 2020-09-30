 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГоссекретарь США Помпео обсудил с греческим премьером попытки России "захватить православную церковь"

Госсекретарь США Помпео обсудил с греческим премьером попытки России "захватить православную церковь"


фото: Reuters
29 сентября стороны обсудили энергобезопасность в регионе, которой грозит "Газпром", и улаживание греко-турецкого конфликта в отношении морских границ в Средиземноморье

Об этом госсекретарь США Майк Помпео рассказал журналистам во время своего визита в Грецию на острове Крит, передает " Голос Америки ".

Помпео и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник обсудили, как можно противостоять вызовам, которые составляет Россия в регионе:

"Мы с премьер-министром согласились рассмотреть пути более тесного сотрудничества, чтобы преодолеть вызовы, составляет Россия через деятельность, имеет вредное воздействие, как то - распространение дезинформации о пандемии и попытка захватить Православную церковь".

Отмечается, что Помпео прибыл в Грецию с двухдневным визитом усиления напряжения в регионе в связи со спорами по поставкам энергоресурсов. Американский дипломат подчеркнул, что "Газпром" не может диктовать правила энергетического рынка.

Читайте также: Конфликт между Грецией и Турцией: Франция направила самолеты в Средиземное море

"В вопросах энергетики мы вчера имели прекрасную беседу. Я подтвердил поддержку США нынешних усилий Греции, чтобы диверсифицировать энергетические пути и поставки по всему региону. Свободный рынок должен принимать решение о энергоснабжения, а не российский "Газпром", - рассказал Помпео.

В то же время, Помпео призвал Грецию и Турцию - союзников США в НАТО - продолжить переговоры и как можно скорее урегулировать спор в отношении морских границ в Восточном Средиземноморье. Обе страны предварительно согласились возобновить переговоры по морским границам, однако не объявили дату, когда это произойдет.

Читайте также: "Пошел на ***, Эрдоган": президент Турции подал в суд на греческую газету

"Мы надеемся, что эти переговоры могут продолжиться в серьезном русле", - сказал Помпео.

Также Госсекретарь обсудил также с греческой стороной вопросы безопасности и обвинил Россию в дестабилизации в Ливии.

"Наше сотрудничество в вопросах безопасности особенно важно в настоящее время, когда Россия продолжает дестабилизировать регион, особенно в Ливии, где США призывают вывести все иностранные военные силы, поддержать военную деэскалацию и примирения в Ливии", - подчеркнул он.

  • В прошлом году отношения между Грецией и Турцией обострились из-за подписанного между Турцией и Ливией меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон: турки заявили о совместном морскую границу с Ливией и таким образом стали претендовать на морские зоны Кипра и Греции.
  • 7 сентября на фоне обострения между Грецией и Турцией в турецких СМИ появилась информация о передислокации части турецких танков из Сирии на греческую границу. В то же время, греч усилила морское патрулирование, заявив, что это обусловлено растущим притоком нелегальных мигрантов
  • В тот же день Греция заявила о нарушении воздушного пространства страны турецкими самолетами: 14 турецких самолетов шесть раз нарушили воздушное пространство Греции во время полетов над Эгейским морем

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать