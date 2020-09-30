Госкомпании в ближайшее время рассчитаются с долгами по "зеленому" тарифу за август, - Минэнерго

30 сентября, 2020, 16:41

По информации Министерства энергетики, НЭК "Укрэнерго" и государственное предприятие "Гарантированный покупатель" в ближайшее время рассчитаются с производителями "зеленой" энергетики за август

Об этом пресс-служба Минэнерго сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, в ближайшее время НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" саккумулируют необходимые средства для полного расчета с производителями "зеленой" электроэнергии за август.

В то же время, отмечается, что Минэнерго проводит необходимую работу, чтобы 100% оплата с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) стала системной.

"Я хочу заверить инвесторов, что со стороны Министерства делаются все шаги для выполнения законодательства и условий Меморандума. Мы системно работаем над тем, чтобы 100% оплата стала нормой", - цитирует пресс-служба слова министра энергетики Ольги Буславец.

Буславец отметила, что остается ряд вопросов, относящихся к компетенции Верховной Рады и других министерств.

В частности, Верховная Рада должна принять решение о предоставлении государственных гарантий государственным энергетическим компаниям для привлечения на выгодных условиях кредитных средств от государственных банков и международных финансовых учреждений.

При этом в пресс-службе отметили, что такая законодательная инициатива необходима срочно, чтобы покрыть все кассовые разрывы в платежах "Укрэнерго" и избежать повышения тарифа на передачу электроэнергии.

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