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Espreso.tvЭкономикаЭнергоатом направил Кабмину проект распоряжения о переходе в управление правительства

Энергоатом направил Кабмину проект распоряжения о переходе в управление правительства


фото: censor.net
Энергоатом направил на рассмотрение Кабинета министров проект распоряжения "О передаче функций по управлению ГП" НАЭК "Энергоатом"

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Документ предусматривает, что функции по управлению государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания" Энергоатом "будут переданы непосредственно правительству. Таким образом, Кабмин будет выполнять весь объем полномочий органа управления государственным предприятием.

"Совокупность стратегических задач, стоящих перед атомной промышленностью в целом и перед ядерной генерацией в частности, требуют такого решения", - отметили в пресс-службе.

В компании также выразили надежду на скорейшее рассмотрение утвержденного проекту распоряжения.

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ , согласно которому правительство должно ускорить корпоратизации госпредприятия НАЭК "Энергоатом" и безотлагательно проработать вопрос о его передаче в управление Кабмина.

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