День в зоне ООС: оккупанты совершили 6 обстрелов, со стороны Объединенных сил - один раненый
30 сентября, 2020, 21:15
В среду, 30 сентября, по состоянию на 19:00 российские военные на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Из стрелкового оружия оккупанты обстреляли позиции неподалеку Авдеевки и Золотого, из гранатометов различных систем - вблизи Мироновского, Новотроицкого и Золотого.
В районе населенного пункта Зайцево в результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.
Военного оперативно госпитализировали в медучреждение, где оказывают ему необходимую помощь. Состояние здоровья военного удовлетворительное.
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