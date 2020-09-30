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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты совершили 6 обстрелов, со стороны Объединенных сил - один раненый

День в зоне ООС: оккупанты совершили 6 обстрелов, со стороны Объединенных сил - один раненый

В среду, 30 сентября, по состоянию на 19:00 российские военные на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Из стрелкового оружия оккупанты обстреляли позиции неподалеку Авдеевки и Золотого, из гранатометов различных систем - вблизи Мироновского, Новотроицкого и Золотого.

В районе населенного пункта Зайцево в результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Военного оперативно госпитализировали в медучреждение, где оказывают ему необходимую помощь. Состояние здоровья военного удовлетворительное.

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