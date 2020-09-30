Азербайджан заявил о гибели 14 мирных жителей во время обстрелов в Нагорном Карабахе
30 сентября, 2020, 18:24
В Азербайджане в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе число погибших возросло до 14 человек, 46 мирных жителей получили ранения
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Отмечается, что в результате обстрелов с армянской стороны, были повреждены 116 домов, а также 26 гражданских объектов.
Количество мирных жителей, погибших в результате артиллерийских обстрелов в азербайджанских населенных районах возросло до 14. Еще 46 человек получили ранения различной тяжести.
В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики отмечают, что принимают все необходимые меры для обеспечения преследования и наказания виновных в обстрелах мирного населения.
- Организация Объединенных Наций призывает к допуску в зону конфликта в Нагорном Карабахе мониторинговой миссии ОБСЕ.
- Азербайджан заявил об отражении атак противника на захваченные ранее тактические высоты.
- Соединенные Штаты Америки призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению мирных переговоров.
- Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
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