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Espreso.tvМирАзербайджан заявил о гибели 14 мирных жителей во время обстрелов в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о гибели 14 мирных жителей во время обстрелов в Нагорном Карабахе

В Азербайджане в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе число погибших возросло до 14 человек, 46 мирных жителей получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что в результате обстрелов с армянской стороны, были повреждены 116 домов, а также 26 гражданских объектов.

Количество мирных жителей, погибших в результате артиллерийских обстрелов в азербайджанских населенных районах возросло до 14. Еще 46 человек получили ранения различной тяжести.

В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики отмечают, что принимают все необходимые меры для обеспечения преследования и наказания виновных в обстрелах мирного населения.

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