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Espreso.tvОбществоЗа сутки россияне 5 раз обстреляли украинские позиции: под Старогнатовкой били из противотанкового гранатомета

За сутки россияне 5 раз обстреляли украинские позиции: под Старогнатовкой били из противотанкового гранатомета

За текущие сутки, 29 сентября, в зоне ООС не фиксировали обстрелов врага

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники добросовестно выполняют свои задачи и продолжают неуклонно придерживаться достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 сентября российское оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.

"В утреннее время суток недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время - из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в населенном пункте Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет", - рассказала пресс-секретарь ООС.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военных не было.

В то же время пресс-секретарь отметила, что украинские защитники огонь в ответ не открывали.

"С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ООС.

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