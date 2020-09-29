За сутки россияне 5 раз обстреляли украинские позиции: под Старогнатовкой били из противотанкового гранатомета
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники добросовестно выполняют свои задачи и продолжают неуклонно придерживаться достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 сентября российское оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.
"В утреннее время суток недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время - из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в населенном пункте Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет", - рассказала пресс-секретарь ООС.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военных не было.
В то же время пресс-секретарь отметила, что украинские защитники огонь в ответ не открывали.
"С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ООС.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры