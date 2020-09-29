Война в Нагорном Карабахе: Жириновский предложил включить регион в состав РФ
29 сентября, 2020, 15:45
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил включить Нагорный Карабах в состав России
Об этом сообщает ИА REGNUM.
"Первый (вариант, - ред.) - включить Нагорный Карабах в состав РФ. Тогда и Ереван будет доволен, и Баку, как компромисс", - сказал Жириновский.
Второй вариант - "обе республики входят в состав России".
- В России предложили сделать оккупированный Крым местом для переговоров Азербайджана и Армении по войне в Нагорном Карабахе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры