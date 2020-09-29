Война в Нагорном Карабахе: Жириновский предложил включить регион в состав РФ

29 сентября, 2020, 15:45

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил включить Нагорный Карабах в состав России

Об этом сообщает ИА REGNUM.

"Первый (вариант, - ред.) - включить Нагорный Карабах в состав РФ. Тогда и Ереван будет доволен, и Баку, как компромисс", - сказал Жириновский.

Второй вариант - "обе республики входят в состав России".

В России предложили сделать оккупированный Крым местом для переговоров Азербайджана и Армении по войне в Нагорном Карабахе.